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Редчайший розовый бриллиант ушел с аукциона за 50 млн долларов

14 Ноября 2018 в 13:51
Редчайший розовый бриллиант ушел с аукциона за 50 млн долларов

Редкий розовый бриллиант, вес которого почти 19 карат, продан на аукционе Christie's за рекордные 50,37 млн швейцарских франков (50 млн долларов). Камень приобретен ювелирным домом Harry Winston, сообщает РИА Новости.

Ювелирная редкость получила новое имя «Розовое наследие». Камень был найден в Южной Африке, пишут «Известия». За всю историю аукциона Christie's подобные бриллианты розового цвета выставляли на продажу всего четыре раза.

Ранее одной из причин снижения стоимости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН назвал временную приостановку санкций Соединенных Штатов против Ирана.

 

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