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Разведка США назвала сроки поступления «Посейдона» на вооружение

26 Марта 2019 в 07:42
Разведка США назвала сроки поступления «Посейдона» на вооружение

Подводные атомные беспилотники «Посейдон» появятся в российской армии не раньше 2027 года, сообщили источники в разведке США телеканалу CNBC.

По данным СМИ, последнее испытание новейшего российского оружия состоялось в ноябре. Это было 11-ым по счету тестом «Посейдона».

Собеседники CNBC добавили, что запущенный «Посейдон» трудно поразить, пишет Газета.ру. Отмечается, что у Соединенных Штатов в настоящее время нет аналогов российским атомным беспилотникам «Посейдон».

Ранее стало известно, что Пентагон планирует провести в августе и ноябре испытания ракет, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков заявил в эфире НСН, что такие сроки испытаний крылатой ракеты американскими военными говорят о том, что они годами нарушали ДРСМД, хотя бездоказательно обвиняли в этом Россию. 

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