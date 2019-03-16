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Разрыв рейтингов Зеленского и Порошенко уменьшился

16 Марта 2019 в 18:17
Разрыв рейтингов Зеленского и Порошенко уменьшился

Рейтинг действующего президента Украины в предвыборной гонке увеличился. По результатам опроса за него готовы проголосовать уже 20% респондентов.

Лидером предвыборных рейтингов по-прежнему остается кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский. Отдать свой голос за него готовы 24% избирателей. За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко планирую голосовать 13% респондентов.

Уточняется, что количество граждан Украины, которые готовы выбрать Зеленского в качестве нового президента сократилось за месяц на 4%, сторонников Тимошенско стало меньше на 2%.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в интервью НСН заявил, что нынешнее положение дел на Украине является закономерным результатом действий нынешней власти, пришедшей в результате государственного переворота. По его мнению, ситуация в стране создана искусственно – нищими людьми легче управлять и отнять политическую свободу.

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