Разработчики робота «Федора» готовят его к полету на МКС на корабле «Союз». Этот вопрос еще обсуждается, окончательное решение должен принять «Роскосмос».

Если будет озвучена задача лететь в космос, то «Федору» нужно будет пройти дополнительные испытания на вибростенде и проверить электромагнитную совместимость с кораблем.

Как пишет РИА ФАН, решение о полете должно быть принято до конца февраля.

В прошлом году сообщалось, что «Роскосмос» рассматривает возможность полета сразу двух роботов к МКС на беспилотном «Союзе» в 2019 году. Проект получил название «киберэкипаж», напоминает РИА Новости .