Разработчики робота «Федора» готовят его к полету на МКС

Если будет озвучена задача лететь в космос, то «Федору» нужно будет пройти дополнительные испытания на вибростенде и проверить электромагнитную совместимость с кораблем.
Как пишет РИА ФАН, решение о полете должно быть принято до конца февраля.
В прошлом году сообщалось, что «Роскосмос» рассматривает возможность полета сразу двух роботов к МКС на беспилотном «Союзе» в 2019 году. Проект получил название «киберэкипаж», напоминает РИА Новости .
Ранее в эфире НСН Герой России, космонавт Павел Виноградов рассказал о планах страны по освоению Луны.