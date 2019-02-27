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Разработчики робота «Федора» готовят его к полету на МКС

27 Февраля 2019 в 09:57
Разработчики робота «Федора» готовят его к полету на МКС
Разработчики робота «Федора» готовят его к полету на МКС на корабле «Союз». Этот вопрос еще обсуждается, окончательное решение должен принять «Роскосмос».

Если будет озвучена задача лететь в космос, то «Федору» нужно будет пройти дополнительные испытания на вибростенде и проверить электромагнитную совместимость с кораблем.

Как пишет РИА ФАН, решение о полете должно быть принято до конца февраля.

В прошлом году сообщалось, что «Роскосмос» рассматривает возможность полета сразу двух роботов к МКС на беспилотном «Союзе» в 2019 году. Проект получил название «киберэкипаж», напоминает РИА Новости .

Ранее в эфире НСН Герой России, космонавт Павел Виноградов рассказал о планах страны по освоению Луны.

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