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«Россия на Луне оставила свой след». Космонавт РФ о планах полетов на спутник Земли

9 Февраля 2019 в 12:08
«Россия на Луне оставила свой след». Космонавт РФ о планах полетов на спутник Земли

Герой России, космонавт заявил НСН, что Россия продолжит свой путь на Луне.

Российские космонавты отправятся на Луну в 2031 году. Это будет первая пилотируемая экспедиция. В дальнейшем такие полеты станут ежегодными. Такая информация содержится в документе ЦНИИмаш, головного научного института «Роскосмоса».

Герой России, космонавт Павел Виноградов напомнил в интервью НСН о том, что Россия начала исследования Лунной поверхности полвека назад и ученые продвинулись вперед.

«Видимо, в «Роскосмосе» знают больше космонавтов. Если ученые строят такие планы, значит, их кто-то будет выполнять. Полеты российских космонавтов станут продолжением исследований, которые страна начала 50 лет назад. Россия на Луне оставила свой след. Кроме собственных разработок, думаю, используем результаты полетов американских астронавтов и китайских спутников», - заявил Виноградов.

Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил в беседе с НСН, что подготовка юристов по космическому праву помешает освоению Луны.

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