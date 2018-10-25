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Рассмотрение уголовного дела «Седьмой студии» могут перенести из-за болезни адвоката

25 Октября 2018 в 08:38
Рассмотрение уголовного дела «Седьмой студии» могут перенести из-за болезни адвоката
Мещанский суд Москвы должен приступить сегодня к рассмотрению по существу уголовного дела «Седьмой студии». Напомним, обвиняемым проходит художественный руководитель «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников.

Однако первое слушание по делу может быть отложено из-за болезни адвоката Ксении Карпинской – она защищает интересы одного из фигурантов - бывшего директора «Гоголь-центра» и экс-генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, пишет RT.

Сейчас фигурантами дела являются четыре человека, которых обвиняют в хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных Серебрянникову на реализацию проекта «Платформа».

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в эфире НСН заявил, что за французской наградой российского режиссёра Кирилла Серебренникова Орденом Искусств и литературы стоит политика.

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