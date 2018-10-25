Рассмотрение уголовного дела «Седьмой студии» могут перенести из-за болезни адвоката

Однако первое слушание по делу может быть отложено из-за болезни адвоката Ксении Карпинской – она защищает интересы одного из фигурантов - бывшего директора «Гоголь-центра» и экс-генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, пишет RT.
Сейчас фигурантами дела являются четыре человека, которых обвиняют в хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных Серебрянникову на реализацию проекта «Платформа».
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в эфире НСН заявил, что за французской наградой российского режиссёра Кирилла Серебренникова Орденом Искусств и литературы стоит политика.