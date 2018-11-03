Рассмотрение ареста 14-летнего московского школьника отложено до вторника

Вопрос об аресте 14-летнего московского подростка, которого подозревают в изготовлении самодельного взрывного устройства, отложено до 6 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников.

Он пояснил, что заседание суда прошло в закрытом режиме, поскольку подозреваемый является несовершеннолетним. Подросток пробудет под стражей еще 72 часа, после чего суд вернется к избранию для него меры пресечения.

В пятницу полицейские задержали 14-летнего учащегося одной из московских школ по подозрению в изготовлении самодельной бомбы. В его доме на улице Свободы было обнаружено взрывное устройство, а также смеси для изготовления взрывчатки на основе селитры и бездымного пороха. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по двум статьям, пишет РИА Новости.

Ранее завкафедрой возрастной психологии МГУ, доктор психологических наук Ольга Карабанова в эфире НСН заявила, что наличие в информационном пространстве культа агрессии порождает юношеский терроризм.