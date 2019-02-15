Расследование о нападение на мэра Иванова взял на контроль губернатор региона

Владимир Шарыпов ФОТО: twitter

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский взял на личный контроль расследование уголовного дела о нападении на мэра города Иваново Владимира Шарыпова. Как уточняет «Свободная пресса», глава регионам «поручил найти и наказать преступников».

Как стало известно от самого Шарыпова, на него вечером с битой напал неизвестный. Градоначальник сумел оказать сопротивление, и даже попытался задержать нападавшего, но мужчина смогу убежать.

Владимир Шарыпов обратился в больницу. Однако 15 февраля градоначальник уже был на рабочем месте, пишут «Дни.ру».

Ранее эксперт-криминалист Владимир Анкудинов раскрыл подробности нападения на группу Дятлова. В эфире НСН он заявил, что успех нового расследования целиком зависит от его целей.