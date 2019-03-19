Раскрыта зарплата командира подлодки в России

Бывший первый замначальника главного штаба ВМФ России вице-адмирал Олег Бурцев рассказал, что командир подводной лодки Военно-морского флота России зарабатывает в месяц около 250 тыс. рублей. По его словам, ежемесячный доход мичманов, старшин и матросов-контрактников, которые в настоящее время служат на подводных лодках, составляет порядка 70 тыс. рублей, передает РИА Новости.

Бурцев добавил, что из-за высоких зарплат служить на подлодку очень сложно попасть, пишет RT. Моряки держатся за свои рабочие места и не торопятся уходить в запас.

19 марта в России отмечают День моряка-подводника, отмечает Ura.ru.

Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, что изменение методологии подсчета реальных доходов россиян на время покажет красивую цифру, но она будет далека от истинной.