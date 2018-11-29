Раненых украинских моряков выписали из больницы Керчи

Троих украинских моряков, которые получили ранения в результате задержания катеров ВМС Украины в Черном море, выписали из больницы Керчи. В больнице в четверг сообщили ТАСС, что все моряки уже выписаны.

Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина ранее сообщила, что после выписки офицера СБУ и двух моряков переведут в СИЗО Симферополя.

Суд на два месяца арестовал всех 24 членов экипажей трех катеров ВМС Украины. По статье УК РФ о незаконном пересечении границы им грозит до шести лет лишения свободы, сообщает КИА.

Ранее первый заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН удивился, что МВФ собирается выделить Украине деньги, когда там введено военное положение

