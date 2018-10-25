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Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вышла на орбиту

25 Октября 2018 в 07:28
Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вышла на орбиту
Спутник Минобороны России успешно выведен на орбиту. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом стартовала в 3:15 по московскому времени с космодрома Плесецк. Спутник принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил, подтвердили информацию в Минобороны.

Как напоминает RT, этот запуск ракеты семейства «Союз» стал первым после аварии 11 октября при пилотируемом пуске с Байконура.

По данным военного ведомства, все предварительные операции и старт с Плесецка прошли в штатном режиме.

Ожидается, что Госкомиссия обнародует выводы о причинах неудачного пуска с Байконура 30 октября.

Ранее глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль в эфире НСН предложил «Роскосмосу» отказаться от страхования запусков. Парламентарий считает, что эти средства лучше вложить в специальный фонд.

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