Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вышла на орбиту

Как напоминает RT, этот запуск ракеты семейства «Союз» стал первым после аварии 11 октября при пилотируемом пуске с Байконура.
По данным военного ведомства, все предварительные операции и старт с Плесецка прошли в штатном режиме.
Ожидается, что Госкомиссия обнародует выводы о причинах неудачного пуска с Байконура 30 октября.
Ранее глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль в эфире НСН предложил «Роскосмосу» отказаться от страхования запусков. Парламентарий считает, что эти средства лучше вложить в специальный фонд.