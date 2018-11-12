Ракета из сектора Газа попала в израильский автобус

Один человек пострадал в результате обстрела израильского автобуса из сектора Газа. Местных жителей призывают укрыться в бомбоубежищах, в населенных пунктах вдоль границ анклава звучат сирены тревоги, сообщает РИА Новости.



Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля перебросила дополнительные подразделения к границам сектора Газа после ночных боёв в регионе.

В эфире НСН экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер ранее заявил о способности израильтян самостоятельно обеспечить свою защиту.