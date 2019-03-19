Радикалы устроили стычку с МВД в Ивано-Франковске

Националисты устроили столкновения с полицией в Ивано-Франковске перед встречей Петра Порошенко с избирателями, сообщает интернет-издание «Курс».
Протестующие кричали «Позор!» и требовали наказать тех, кто «наживается на армии».
Поездки Порошенко по регионам Украины сопровождаются митингами националистов против хищений в сфере обороны, о хищениях стало известно после ряда резонансных журналистских расследований.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.