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Радикалы устроили стычку с МВД в Ивано-Франковске

19 Марта 2019 в 23:19
Радикалы устроили стычку с МВД в Ивано-Франковске

Националисты устроили столкновения с полицией в Ивано-Франковске перед встречей Петра Порошенко с избирателями, сообщает интернет-издание «Курс».

Протестующие кричали «Позор!» и требовали наказать тех, кто «наживается на армии».

Поездки Порошенко по регионам Украины сопровождаются митингами националистов против хищений в сфере обороны, о хищениях стало известно после ряда резонансных журналистских расследований.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.

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