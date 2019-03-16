Протестующие националисты в Киеве забросали плюшевыми свиньями полицию

Во время митинга в Киеве активисты «Национального корпуса» забросали плюшевыми свиньями полицейских, которые охраняли здание администрации президента Украины Петра Порошенко.

Активисты столкнулись с кордоном правоохранительных органов и не смогли подойти ближе к администрации. После чего протестующие и начали закидывать игрушками территорию у здания и представителей полиции. Помимо этого, участники акции установили большую рогатку, из которой продолжили обстрел. Уточняется, что стычек с силовиками не произошло. Пострадавших нет.

Поводом для проведения акции стала информация о масштабных хищениях в украинском оборонпроме.