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Работники российского офиса компании-создателя Pokemon Go взбунтовались против унижений и харассмента

16 Ноября 2018 в 13:51
Работники российского офиса компании-создателя Pokemon Go взбунтовались против унижений и харассмента

На сайте change.org 14 ноября появилась петиция, призывающая отстранить руководителя российского офиса Nintendo, компании-создателя Pokemon Go, Яшу Хаддажи. В петиции рассказывается, что именно из-за его стиля управления компания находится «в ужасном состоянии» и страдают поклонники игры.

«На работе творится хаос, маркетингом занимаются равнодушные к своей работе люди, а многие действия совершаются ради хороших отчётов и денег», - утверждают авторы петиции.

Они просят заменить Яшу Хаддажи человеком, знающим русский рынок и умеющим контролировать себя.

Один из бывших сотрудников компании рассказал в интервью gameguru.ru о имевших место в офисе криках и сексуальных домогательствах.

На данный момент под петицией подписались более 3 тыс. человек.

Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН обвинилоснователя Facebook Марка Цукерберга во вмешательстве в личную жизнь своих сотрудников. 


 

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