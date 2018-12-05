Работа сайта Visa4UK приостановлена

На сайте Visa4UK больше нельзя оформить британскую визу, сообщает Ассоциация туроператоров России.



«Все заявления на получение визы могут быть оформлены на сайте службы Access UK. Это касается виз на обучение, работу и туризм/транзит», - говорится в сообщении АТОР

С начала наступающего года туристы, подающие заявления онлайн, смогут воспользоваться новой услугой визового центра TLS Connect, которая упростит процедуру подачи заявления, передает Агентство «Москва».

Российский актер Иван Охлобыстин действительно был приглашен на кинофестиваль «Дни российского кино» в Лондон и британскую визу уже давно получил. Такую информацию сообщил журналистам представитель актера Максим Брусницын.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко сообщил, что потребовал от премьера Великобритании Терезы Мэй лишить британской визы «мракобеса и пособника террористов Охлобыстина».