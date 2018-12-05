Четверг
06 декабря
USD 66.82
EUR 75.71
Горячие новости

Работа сайта Visa4UK приостановлена

5 Декабря 2018 в 22:40
Работа сайта Visa4UK приостановлена

На сайте Visa4UK больше нельзя оформить британскую визу, сообщает Ассоциация туроператоров России.

«Все заявления на получение визы могут быть оформлены на сайте службы Access UK. Это касается виз на обучение, работу и туризм/транзит», - говорится в сообщении АТОР

С начала наступающего года туристы, подающие заявления онлайн, смогут воспользоваться новой услугой визового центра TLS Connect, которая упростит процедуру подачи заявления, передает Агентство «Москва».

Российский актер Иван Охлобыстин действительно был приглашен на кинофестиваль «Дни российского кино» в Лондон и британскую визу уже давно получил. Такую информацию сообщил журналистам представитель актера Максим Брусницын.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко сообщил, что потребовал от премьера Великобритании Терезы Мэй лишить британской визы «мракобеса и пособника террористов Охлобыстина».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.