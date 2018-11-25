Геращенко требует лишить Охлобыстина британской визы

Депутат Верховной Рады и член коллегии ВМД Украины Антон Геращенко потребовал от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отказать в выдаче британской визы российскому актеры Ивану Охлобыстину. Об этом Геращенко написал на своей страничке в Facebook.

Парламентарий отметил, что через 2 дня в Лондоне начнется фестиваль «Дни российского кино», куда Охлобыстин приглашен в качестве гостя. По мнению Геращенко, Охлобыстин является мракобесом и пособником террористов, которому цивилизованное государство не должно выдавать визу.

Напомним, Минкультуры Украины еще в 2015 году внес Охлобыстина в «черный список», наряду с режиссером Никитой Михалковым, Евгением Гришковцом, Михаилом Боярским, рэпером Бастой, Эмиром Кустурицей и другими деятелями культуры и искусства. Всем им запрещено въезжать на Украину, пишут «Известия».