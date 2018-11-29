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Пятым президентом Грузии станет Зурабишвили

29 Ноября 2018 в 22:48
Пятым президентом Грузии станет Зурабишвили

Согласно опубликованным данным ЦИК Грузии, становиться очевидным, что пятым президентом Грузии, станет независимый кандидат 66-летняя Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта».

28 ноября Зурабишвили одержала победу во втором туре выборов президента Грузии.

Инаугурация избранного президента, согласно Конституции Грузии, должна состояться 16 декабря.

Ранее НСН сообщала, что ее соперник Григол Вашадзе получил во втором туре около 40% голосов. Он представлял оппозиционную партию «Единое национальное движение», которая была основана Михаилом Саакашвили. Как заявил НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе, у Саакашвили и его сторонников для массовых акций протеста просто нет ресурсов. В качестве доказательства он привел опубликованные телефонные переговоры Саакашвили со своими соратниками, где те убеждают бывшего президента в отсутствии ресурсов, чтобы вывести массу народа на улицы.

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