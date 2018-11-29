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Грузинская мечта — президент Саломе Зурабишвили

29 Ноября 2018 в 21:18
Грузинская мечта — президент Саломе Зурабишвили
ФОТО: Flickr.com / Philipp Chistyakov
Зурабишвили одержала победу во втором туре президентских выборов в Грузии, набрав 60% голосов избирателей.
Грузинскую мечту зовут Саломе Зурабишвили. Она принимала участие в выборах как самовыдвиженец и независимый кандидат, однако о ее поддержке заявила правящая партия «Грузинская мечта», созданная при участии одного из богатейших людей Грузии Бидзины Иванишвили. 

Саломе Зурабишвили родилась в Париже в семье грузинских политэмигрантов, ее политическая карьера также началась во Франции: в 1974 году она поступила на службу в МИД страны и работала в посольствах в Италии, США, Чаде и в миссии при НАТО. С марта 2004 по октябрь 2005 года занимала должность министра иностранных дел Грузии.

Ее соперник Григол Вашадзе получил во втором туре около 40% голосов. Он  представлял оппозиционную партию «Единое национальное движение», которая была основана бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Саакашвили был лишен гражданства в 2015, после того как получил украинское, а в 2018 году по двум уголовным делам был приговорен на родине к шести годам тюрьмы. В своих предвыборных выступлениях Вашадзе неоднократно обещал помиловать Саакашвили. Еще накануне, когда появились первые результаты экзит-поллз, Саакашвили призвал грузинское общество не признавать итоги голосования и начать массовые акции протеста.

Впрочем, вряд ли эти призывы возымеют хоть какой-то эффект. Как заявил НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе, у Саакашвили и его сторонников для массовых акций протеста просто нет ресурсов. В качестве доказательства он привел опубликованные телефонные переговоры Саакашвили со своими соратниками, где те убеждают бывшего президента в отсутствии ресурсов, чтобы вывести массу народа на улицы.

Возможные последствия итогов президентских выборов в Грузии для отношений между Москвой и Тбилиси пока неочевидны. Ни Саломе Зурабишвили, ни тем более ее соперник по второму туру даже близко не подходят под определение пророссийских политиков. Но если Вашадзе строил свою кампанию в том числе на тезисах о России-агрессоре, то партия «Грузинская мечта», поддержкой которой заручилась Зурабишвили, за время пребывания у власти сумела хоть как-то разморозить отношения с Россией, практически полностью свернутые после «пятидневной войны» 2008 года. Она же называла действия Саакашвили во время конфликта в Южной Осетии преступлением «перед грузинским народом». Вместе с тем, расчет на резкое потепление явно преждевременен, на это указали и в Кремле: «Мы предпочитаем дождаться каких-то первых заявлений, оценки возможных перспектив развития отношений России и Грузии», - приводит в этой связи агентство ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Всеволод Нерознак


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