Капитан не поверил в случайность взрыва на судне «Партизан» в Японском море

Сотрудник компании «Гудзон», которой принадлежит российское судно «Партизан», на борту которого произошел взрыв, рассказал о причинах происшествия. Он сообщил, что судно, шедшее из Владивостока, попало в шторм в Японском море. В этой связи в помещении полубака из-за трения баллонов с кислородом и пропиленом, появилась искра, и произошел взрыв. Кроме того сотрудник компании добавил, что версии о халатности или иные причины произошедшего были исключены.
Капитан дальнего плавания Алексей Малафеев в эфире НСН усомнился в этой версии, завив, что без человеческого фактора подобная нештатная ситуация произойти попросту не могла.
«По сути, в центре инцидента человеческий фактор. Это неправильное обслуживание, неправильное содержание, крепление, то есть безалаберность и безответственность. Когда судно выходим в море, неважно есть шторм или нет, все крепится по-штормовому, потому что это не шутки. Никакие баки не должны были друг об друга тереться. Все должно быть привязано, а если что-то находится рядом и есть вероятность трения, то должна быть прокладка», — возмутился капитан.
Капитан дальнего плавания добавил, что пожар в помещении полубака (приподнятой над палубой носовой части) не является редкостью, однако о взрыве он слышит впервые. Алексей Малафеев пояснил, что полубак, где согласно имеющимся данным произошел взрыв, это помещение, в котором обычно хранится аварийное оборудование. Кроме того помещение еще называется «шкиперка» и там хранятся баллоны, краска, кисти, растворители и так далее. Ничего кроме этого, по словам капитана, на полубаке нет, но наверху находится брашпиль (палубный механизм лебёдочного типа) и другие швартовые устройства.
«Если там произошел взрыв, что вполне вероятно, потому что там хранятся различные покрасочные материалы для ремонта судна, то там могли быть и баллоны. В принципе, даже если не было баллонов, то могли быть испарения от плохо закрытых растворителей для краски, например. Это плохо закрепленные какие-то части, это плохо закрытая посуда для хранения красок и растворителей. Все эти бутылки и баллоны могли попадать, если их плохо закрепили, не по штормовому. Могли там летать какие-то металлические штуки незакрепленные, они бились, и создалась искра. Кроме того искр могла быть от неисправной проводки. Хотя там должно быть все защищено, но нельзя исключать повреждения», — объяснил Малафеев.
По его словам, такие инциденты может быть опасен из-за расположенных в помещении вентиляционных отверстий, которые могут быть повреждены взрывом.
«Если они вскроются за счет взрыва, то туда будет попадать вода. При определенном количестве времени и воды возможно затопление всего помещения. Вода может просочиться дальше в трюм, например, или в балластник, в зависимости от того, что будет повреждено. С учетом, что происшествие случилось во время шторма, то пройти на полубак тяжело, а заниматься какими-то аварийно-спасательными работами практически невозможно. Остается только ждать», — заключил собеседник НСН.Напомним, российское судно «Партизан» шло из Владивостока в южнокорейский порт Поханг с грузом металлолома. В Японском море 25 февраля на борту судна произошел взрыв. В результате никто не пострадал. Судно прибыло в пункт назначения.