Капитан не поверил в случайность взрыва на судне «Партизан» в Японском море

В эфире НСН капитан дальнего плавания Алексей Малафеев рассказал, что при соблюдении всех правил безопасности взрыва произойти не могло.

Сотрудник компании «Гудзон», которой принадлежит российское судно «Партизан», на борту которого произошел взрыв, рассказал о причинах происшествия. Он сообщил, что судно, шедшее из Владивостока, попало в шторм в Японском море. В этой связи в помещении полубака из-за трения баллонов с кислородом и пропиленом, появилась искра, и произошел взрыв. Кроме того сотрудник компании добавил, что версии о халатности или иные причины произошедшего были исключены.

Капитан дальнего плавания Алексей Малафеев в эфире НСН усомнился в этой версии, завив, что без человеческого фактора подобная нештатная ситуация произойти попросту не могла.

«По сути, в центре инцидента человеческий фактор. Это неправильное обслуживание, неправильное содержание, крепление, то есть безалаберность и безответственность. Когда судно выходим в море, неважно есть шторм или нет, все крепится по-штормовому, потому что это не шутки. Никакие баки не должны были друг об друга тереться. Все должно быть привязано, а если что-то находится рядом и есть вероятность трения, то должна быть прокладка», — возмутился капитан.

Капитан дальнего плавания добавил, что пожар в помещении полубака (приподнятой над палубой носовой части) не является редкостью, однако о взрыве он слышит впервые. Алексей Малафеев пояснил, что полубак, где согласно имеющимся данным произошел взрыв, это помещение, в котором обычно хранится аварийное оборудование. Кроме того помещение еще называется «шкиперка» и там хранятся баллоны, краска, кисти, растворители и так далее. Ничего кроме этого, по словам капитана, на полубаке нет, но наверху находится брашпиль (палубный механизм лебёдочного типа) и другие швартовые устройства.

«Если там произошел взрыв, что вполне вероятно, потому что там хранятся различные покрасочные материалы для ремонта судна, то там могли быть и баллоны. В принципе, даже если не было баллонов, то могли быть испарения от плохо закрытых растворителей для краски, например. Это плохо закрепленные какие-то части, это плохо закрытая посуда для хранения красок и растворителей. Все эти бутылки и баллоны могли попадать, если их плохо закрепили, не по штормовому. Могли там летать какие-то металлические штуки незакрепленные, они бились, и создалась искра. Кроме того искр могла быть от неисправной проводки. Хотя там должно быть все защищено, но нельзя исключать повреждения», — объяснил Малафеев.

По его словам, такие инциденты может быть опасен из-за расположенных в помещении вентиляционных отверстий, которые могут быть повреждены взрывом.

«Если они вскроются за счет взрыва, то туда будет попадать вода. При определенном количестве времени и воды возможно затопление всего помещения. Вода может просочиться дальше в трюм, например, или в балластник, в зависимости от того, что будет повреждено. С учетом, что происшествие случилось во время шторма, то пройти на полубак тяжело, а заниматься какими-то аварийно-спасательными работами практически невозможно. Остается только ждать», — заключил собеседник НСН.

Напомним, российское судно «Партизан» шло из Владивостока в южнокорейский порт Поханг с грузом металлолома. В Японском море 25 февраля на борту судна произошел взрыв. В результате никто не пострадал. Судно прибыло в пункт назначения.