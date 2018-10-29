Путинский тигр Борис обзавелся спутницей

У амурского тигра Бориса, в выпуске на волю которого в 2015 году участвовал президент РФ Владимир Путин, нашел подругу. В большой долей вероятности ею стала тигрица Филиппа. Об этом сообщили сотрудники МРОО «Центр тигр», Центра «Амурский тигр» и управление охотничьего надзора Еврейской автономной области. По словам специалистов, с большой долей вероятности, животные повстречались на территории Еврейской автономной области и «их встреча была совсем неспроста». Тигра, а через короткий промежуток времени и тигрицу зафиксировали фотоловушки, пишет «Свободная пресса».

Ученые надеются, что Борис и Филиппа подружатся и заведут тигрят.

Ранее в эфире НСН директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эфире НСН рассказал, кто несет ответственность за нападение тигрицы на ребенка в передвижном цирке в Краснодарском крае.