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Путин зазвенел. В сингапурской рамке металлоискателя

15 Ноября 2018 в 00:41
Путин зазвенел. В сингапурской рамке металлоискателя

Владимира Путина попросили пройти через рамку металлоискателя на саммите в торгово-выставочном центре «Suntec» в Сингапуре, передает RT.

Корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников, описавший инцидент, называет ситуацию «без преувеличения уникальной», ведь в таких случаях открывают дополнительный свободный проход.

При этом, металлоискатель после прохождения Путина через него «зазвенел».

14 ноября Владимир Путин принял участие в заседании саммита Россия — АСЕАН.

Ранее НСН сообщала, что Владимир Путин отправился с государственным визитом в Сингапур, он также примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите. Ранее руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН рассказал о формате возможной встречи в Сингапуре Владимира Путина и японскогот премьера Синдзо Абэ.

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