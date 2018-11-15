Путин зазвенел. В сингапурской рамке металлоискателя

Владимира Путина попросили пройти через рамку металлоискателя на саммите в торгово-выставочном центре «Suntec» в Сингапуре, передает RT.

Корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников, описавший инцидент, называет ситуацию «без преувеличения уникальной», ведь в таких случаях открывают дополнительный свободный проход.

При этом, металлоискатель после прохождения Путина через него «зазвенел».

14 ноября Владимир Путин принял участие в заседании саммита Россия — АСЕАН.

Ранее НСН сообщала, что Владимир Путин отправился с государственным визитом в Сингапур, он также примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите. Ранее руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН рассказал о формате возможной встречи в Сингапуре Владимира Путина и японскогот премьера Синдзо Абэ.