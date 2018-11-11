Путина с Трасмоп рассадили на завтраке в Елисейском дворце

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не смогли обстоятельно пообщаться в рамках рабочего завтрака в Елисейском дворце, потому что организаторы изменили рассадку лидеров за столом. Об этом сообщил источник в российской делегации в Париже.

«Елисейский дворец поменял рассадку лидеров за столом перед началом рабочего завтрака. В итоговой версии президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сидели друг напротив друга и не имели возможности обстоятельно поговорить», — сказал собеседник РИА Новости.

Эту информацию подтвердил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Сам президент РФ в беседе с журналистами заявил, что пообщаться с Трампом ему все же удалось. Беседа прошла «хорошо».

Ранее эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН отметил, что причина отказа в проведении полноформатной встречи Путина и Трампа в Париже вовсе не в недостатке времени.