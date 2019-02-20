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Путин заявил о необходимости развития в России электронных виз

20 Февраля 2019 в 13:23
Путин заявил о необходимости развития в России электронных виз

В рамках послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что интерес к России, к нашей культуре, природе и историческим памятникам огромен. Это, по словам главы государства, показал прошедший минувшим летом в РФ чемпионат мира по футболу.

«Именно поэтому необходимо продумать развитие электронной визы, да и вообще существенно упростить процедуру ее оформления для иностранных туристов», - подчеркнул президент РФ.

Напомним, Владимир Путин в эти минуты выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава государства оглашает его в Гостином дворе, где обычно проходят президентские «Прямые линии». Ранее президент России отметил, что стране необходимо избавляться от всего, что ограничивает бизнес. По его словам, предприниматели не должны постоянно «ходить под статьей».

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