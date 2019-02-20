Среда
20 февраля
USD 66.2
EUR 74.82
Горячие новости

Путин заявил, что предприниматели в России не должны «ходить под статьёй»

20 Февраля 2019 в 13:11
Путин заявил, что предприниматели в России не должны «ходить под статьёй»

России необходимо избавиться от всего, что ограничивает бизнес. Об этом Владимир Путин заявил в своём послании Федеральному Собранию. Кроме того, по словам главы государства, предприниматели не должны постоянно «ходить под статьей». 

«Почти половина дел, возбужденных против предпринимателей, прекращается до суда. Что это значит на практике. На одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу. Это серьезные проблемы для экономики», - подчеркнул глава государства.

Ранее в Гостином дворе президент заявил, что мусорными проблемами в России не занимались никогда, и полигоны превратились в горы мусора около жилых кварталов. Кроме того, во время оглашения послания Федеральному собранию президент  рассказал, что у России «мощная финансовая подушка».

Он подчеркнул, что темпы роста экономики РФ должны превысить три процента. Правительству и ЦБ надо обеспечить рост макроэкономических показателей.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.