Путин заявил, что предприниматели в России не должны «ходить под статьёй»

России необходимо избавиться от всего, что ограничивает бизнес. Об этом Владимир Путин заявил в своём послании Федеральному Собранию. Кроме того, по словам главы государства, предприниматели не должны постоянно «ходить под статьей».

«Почти половина дел, возбужденных против предпринимателей, прекращается до суда. Что это значит на практике. На одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу. Это серьезные проблемы для экономики», - подчеркнул глава государства.

Ранее в Гостином дворе президент заявил, что мусорными проблемами в России не занимались никогда, и полигоны превратились в горы мусора около жилых кварталов. Кроме того, во время оглашения послания Федеральному собранию президент рассказал, что у России «мощная финансовая подушка».

Он подчеркнул, что темпы роста экономики РФ должны превысить три процента. Правительству и ЦБ надо обеспечить рост макроэкономических показателей.