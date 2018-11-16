Пятница
16 ноября
USD 66.62
EUR 75.54
Горячие новости

Путин заявил о необходимости обеспечить россиян лекарствами

16 Ноября 2018 в 16:29
Путин заявил о необходимости обеспечить россиян лекарствами

Президент России Владимир Путин заявил, что граждане страны должны быть обеспечены лекарствами в необходимом объеме. В ходе совещания по проблемам обеспечения лекарствами глава государства отметил, что на эти цели каждый год федеральный бюджет тратит более 380 млрд рублей, передает ТАСС. Путин подчеркнул важность рациональной траты этих средств. Специально для этого на совещание были приглашены главы регионов.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН заявил, что действующий порядок оплаты больничного листа существенно ударяет по доходам граждан и предложил несколько вариантов, чтобы стимулировать граждан сидеть дома при недомогании.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.