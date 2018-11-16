Путин заявил о необходимости обеспечить россиян лекарствами

Президент России Владимир Путин заявил, что граждане страны должны быть обеспечены лекарствами в необходимом объеме. В ходе совещания по проблемам обеспечения лекарствами глава государства отметил, что на эти цели каждый год федеральный бюджет тратит более 380 млрд рублей, передает ТАСС. Путин подчеркнул важность рациональной траты этих средств. Специально для этого на совещание были приглашены главы регионов.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН заявил, что действующий порядок оплаты больничного листа существенно ударяет по доходам граждан и предложил несколько вариантов, чтобы стимулировать граждан сидеть дома при недомогании.