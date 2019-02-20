Путин рассказал о решении мусорной проблемы в России

Мусорными проблемами в России не занимались никогда, и полигоны превратились в горы мусора около жилых кварталов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию.

«Еще одна болезненная тема - проблема мусора. В России ею никогда не занимались. Отмахиваться от этой проблемы недопустимо. Нужно сформировать цивилизованную и безопасную систему переработки отходов. Надо повысить обработку отходов с 7-8%до 60%, нельзя накапливать новые миллионы тонн мусора. Решение проблем экологии - ответственность каждого из нас. Это в интересах народа России», — заявил Путин.

Напомним, послание президента России Федеральному собранию, это обращение к депутатам и сенаторам является обязанностью главы государства, предусмотренной Конституцией России. При этом его дата и содержание целиком остается на усмотрение президента. На данном мероприятии присутствуют не только представители российского парламента, но и ряд губернаторов, чиновников общественных деятелей.