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Путин захотел узнать, как тратятся деньги на науку

27 Ноября 2018 в 19:17
Путин захотел узнать, как тратятся деньги на науку

Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет знать, как расходуются деньги на национальный проект «Наука». Глава государства заявил об этом на заседании Совета по науке и образованию. Президент отметил, что на этот проект в целом выделяется свыше 600 миллиардов рублей. Путин подчеркнул, что хочет видеть результаты работы, передает РИА Новости.

Президент также потребовал изменить порядок распределения средств на проведение научных исследований. Он отметил, что научные организации должны получать средства по итогам жёсткого конкурсного отбора наилучших предложений, и кого-то отсекать по ведомственному принципу бессмысленно и вредно.

Владимир Путин заявил, что для развития науки необходимо использовать потенциал создающихся в России научно-образовательных центров, отмечает RT. Президент также обратил внимание, что проект программы фундаментальных исследований Российской академии наук до сих пор не подготовлен, хотя этот вопрос обсуждается уже два года.

Ранее стало известно, что в «Роскосмосе» выявлены системные нарушения при прежнем руководстве, в частности, в научных институтах госкорпорации. Как сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, за 2017 год было обнаружено нарушений в финансовой сфере на 1,8 триллиона рублей.  Глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов в эфире НСН заявил, что проблему решит только глобальная реорганизация «Роскосмоса».


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