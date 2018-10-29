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Путин выразил соболезнования президенту Индонезии после катастрофы самолета

29 Октября 2018 в 12:18
Путин выразил соболезнования президенту Индонезии после катастрофы самолета

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Индонезии Джоко Видодо в связи катастрофой Boeing 737 у берегов острова Ява. На борту воздушного судна находилось 189 человек, все они погибли.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и желают им мужества и стойкости в столь тяжелый час», — говорится в телеграмме Путина.

Пассажирский лайнер упал в понедельник утром после 13 минут полета, сообщает РЕН ТВ. Известно, что пилоты запросили возвращение в аэропорт Джакарты и сразу после этого самолет пропал с радаров. На месте катастрофы продолжается поисковая операция.

Ранее экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН исключил неподготовленность экипажа потерпевшего крушение  самолета.

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