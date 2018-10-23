Путин встретится с Трампом в Париже

Президент РФ Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Париже 11 ноября. Предварительная договоренность об этом была достигнута в ходе сегодняшних переговоров Путина и помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, в Париже в ноябре пройдут мероприятия в связи со столетием окончания Первой мировой войны. В них примут участие как российский лидер, так и президент США. Планируется, что президенты РФ и США проведут полноценную двустороннюю встречу по окончании торжественных мероприятий.

Ранее стало известно об отказе комиссии по правам человека в США сотрудничать с СПЧ при президенте России. Член президентского Совета по правам человека Александр Брод рассказал НСН о попытках российских правозащитников наладить контакт с коллегами из США.

