Пятница
30 ноября
USD 66.63
EUR 75.89
Горячие новости

Путин встретится на G20 с Меркель, несмотря на ее опоздание

30 Ноября 2018 в 14:59
Путин встретится на G20 с Меркель, несмотря на ее опоздание

Двусторонняя встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и российского президента Владимира Путина состоится в рамках саммита G20 в Аргентине. Об этом сообщила представитель кабмина Мартина Фиц. Она уточнила, что, как и планировалось, переговоры пройдут в субботу утром, сообщает РИА Новости.

Ангела Меркель пропустит первый день саммита из-за поломки своего самолета. В Буэнос-Айрес она полетит обычным рейсом.

Ранее НСН писала о том, что ранее запланированная встреча президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в рамках G20 отменена из-за инцидента в Керченском проливе.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.