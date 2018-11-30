Путин встретится на G20 с Меркель, несмотря на ее опоздание

Двусторонняя встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и российского президента Владимира Путина состоится в рамках саммита G20 в Аргентине. Об этом сообщила представитель кабмина Мартина Фиц. Она уточнила, что, как и планировалось, переговоры пройдут в субботу утром, сообщает РИА Новости.

Ангела Меркель пропустит первый день саммита из-за поломки своего самолета. В Буэнос-Айрес она полетит обычным рейсом.

Ранее НСН писала о том, что ранее запланированная встреча президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в рамках G20 отменена из-за инцидента в Керченском проливе.