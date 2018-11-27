Вторник
27 ноября
USD 66.51
EUR 75.57
Горячие новости

Путин вручил госнаграды Усманову, Шахназарову и Знарку

27 Ноября 2018 в 15:45
Путин вручил госнаграды Усманову, Шахназарову и Знарку

Президент России Владимир Путин вручил награды россиянам, добившимся высоких результатов в своей профессии. В их числе представители науки и культуры, космонавты, тренеры и бизнесмены.

Ордена «За заслуги перед отечеством» I степени удостоены председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Борис Громов, а также певец Лев Лещенко и актриса Инна Чурикова.

Награду «За заслуги перед Отечеством» II степени президент вручил артисту Ленкома Александру Збруеву и тренеру сборной России по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой. Ее супруг, предприниматель Алишер Усманов, награжден таким же орденом III степени за вклад в развитие экономики, культуры и спорта, сообщает «Русская планета».

Ордена IV степени был удостоен гендиректор «Камаза» Сергей Когогин и космонавт Олег Скрипочка, передает «Свободная пресса».

Экс-тренер российской сборной по хоккею Олег Знарок получил орден Александра Невского. Такая же награда досталась президенту ИМЭМО им. Примакова Александру Дынкину и гендиректору «Мосфильма» Карену Шахназарову, добавляет Ura.ru.

Ордена дружбы вручены музыкантам Леониду Агутину и Валерии.

Ранее коллеги в эфире НСН поздравили рок-музыканта Бориса Гребенщикова с юбилеем. 27 ноября лидеру группы «Аквариум» исполняется 65 лет.   

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.