Путин вручил госнаграды Усманову, Шахназарову и Знарку

Президент России Владимир Путин вручил награды россиянам, добившимся высоких результатов в своей профессии. В их числе представители науки и культуры, космонавты, тренеры и бизнесмены.

Ордена «За заслуги перед отечеством» I степени удостоены председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Борис Громов, а также певец Лев Лещенко и актриса Инна Чурикова.

Награду «За заслуги перед Отечеством» II степени президент вручил артисту Ленкома Александру Збруеву и тренеру сборной России по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой. Ее супруг, предприниматель Алишер Усманов, награжден таким же орденом III степени за вклад в развитие экономики, культуры и спорта, сообщает «Русская планета».

Ордена IV степени был удостоен гендиректор «Камаза» Сергей Когогин и космонавт Олег Скрипочка, передает «Свободная пресса».

Экс-тренер российской сборной по хоккею Олег Знарок получил орден Александра Невского. Такая же награда досталась президенту ИМЭМО им. Примакова Александру Дынкину и гендиректору «Мосфильма» Карену Шахназарову, добавляет Ura.ru.

Ордена дружбы вручены музыкантам Леониду Агутину и Валерии.

Ранее коллеги в эфире НСН поздравили рок-музыканта Бориса Гребенщикова с юбилеем. 27 ноября лидеру группы «Аквариум» исполняется 65 лет.