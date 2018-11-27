Сияй нам и дальше!: Коллеги поздравляют БГ с юбилеем

ФОТО: Дмитрий Луговский

Российские артисты признаются, что именно лидер «Аквариума» в серьезной степени сформировал их музыкальный вкус, и благодарят за возможность поверить в чудо, которую дарит Гребенщиков.

Сегодня, 27 ноября, юбилей отмечает Борис Гребенщиков – музыканту исполнилось 65 лет. Сегодня его поздравляют и коллеги. Шура Би-2, заглянувший к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио», признался, что вырос на песнях «Аквариума». Подробности читайте только на НСН.

«Хотел бы поздравить великого русского музыканта Бориса Борисовича Гребенщикова с юбилеем. Дело в том, что мы, группа «Би 2», выросли на его песнях (начали его слушать с 1984 года) и в том числе и этот артист сформировал наш музыкальный вкус. Я хотел бы пожелать Борису Борисовичу долгих лет жизни, новых песен! Вы-замечательный музыкант. Мы вас очень любим», - подчеркнул артист.

Хелависа, также ставшая гостьей программы «За сценой» на «НАШЕМ радио», поздравила Бориса Гребенщикова от лица всей группы «Мельница». Подробности – только на НСН.

«Дорогой наш гуру, товарищ, пурушоттама Борис Борисович! Очень тебя любим! Поздравляем с Днем рождения! Сияй нам и дальше! Передаем привет из подмосковного тура. Всегда твои группа «Мельница». Целуем!», - сказала артистка.

Баянист группы «Аффинаж» Александр Корюковец, который этой зимой играл в составе «Аквариума», стал еще одним гостем программы «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, за что музыкант особенно благодарен БГ, читайте только на НСН.

«От всей группы и от себя лично поздравляю дорогого Бориса Борисовича с Днем рождения! Борис Борисович! Хочу сказать вам огромное спасибо за возможность поверить в чудо. Это большое счастье – быть знакомым с вами, невероятная радость – находиться с вами на одной сцене и жить с вами в одно время! Мира, гармонии, бодрости, новых песен, нескончаемой радости! Храни вас бог!», - подчеркнул музыкант.

Остается только напомнить, что группа «Аквариум» выступит на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2019», который пройдет 5,6 и 7 июля в Большом Завидово.