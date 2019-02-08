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Путин уволил девять генералов

8 Февраля 2019 в 17:53
Путин уволил девять генералов

Девять генералов различных силовых структур и федеральных ведомств освобождены от должностей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения затронули МВД, СК, МЧС и прокуратуру.

Накануне сообщалось,что Ростуризм, теперь подчиняющийся Минэкономразвития, возглавит уроженка Южной Осетии Зарина Догузова. Сейчас она руководит департаментом в администрации президента. Опыт работы непосредственно в туристической отрасли у чиновницы нет, но она занималась организацией, подготовкой и информационно-аналитическим сопровождением различных международных и внутрироссийских мероприятий, в том числе, Олимпиады в Сочи в 2014 году, а также чемпионата мира по футболу в 2018-м. Об увольнении Олега Сафонова с поста главы ведомства стало известно 6 февраля.

В августе прошлого года сообщалось, что президент России Владимир Путин уволил 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и Следственного комитета.

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