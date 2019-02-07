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Назначен новый глава Ростуризма

7 Февраля 2019 в 19:56
Назначен новый глава Ростуризма
Зарина Догузова ФОТО: из личного архива
Ростуризм, теперь подчиняющийся Минэкономразвития, возглавит уроженка Южной Осетии Зарина Догузова. Сейчас она руководит департаментом в администрации президента.

Опыт работы непосредственно в туристической отрасли у чиновницы нет, но она занималась организацией, подготовкой и информационно-аналитическим сопровождением различных международных и внутрироссийских мероприятий, в том числе, Олимпиады в Сочи в 2014 году, а также чемпионата мира по футболу в 2018-м.

Об увольнении Олега Сафонова с поста главы ведомства стало известно 6 февраля. Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин подтвердил URA.RU, что отставка главы Ростуризма «готовилась уже давно».

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН сделала жесткое заявление о том, что увольнение Сафонова было запоздалым.

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