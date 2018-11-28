Путин утвердил налоговый эксперимент для самозанятых

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал пакет законов о налоговом эксперименте для самозанятых. Об этом свидетельствуют документы, размещенные на портале правовой информации.

Отмечается, что эксперимент будет проводиться в 2019-2028 годах в Москве и Московской области, а также в Татарстане и Калужской области.

Новый закон обязывает самозанятых россиян выплачивать налог с доходов от их деятельности. Физическим лицам установлена ставка в размере 4 процентов, а юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – 6 процентов, сообщает RT.

Ранее СМИ сообщили, что клиенты некоторых российских банков столкнулись с требованием обосновать переводы небольших сумм с карты. Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов в эфире НСН связал это с налогом для самозанятых.