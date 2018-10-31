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Путин упростил получение гражданства РФ для соотечественников

31 Октября 2018 в 14:37
Путин упростил получение гражданства РФ для соотечественников

Президент России Владимир Путин утвердил новую концепцию государственной миграционной политики. Она призвана упростить, очистить от бюрократии получение российского гражданства для соотечественников. Об этом Путин сообщил во время выступления на VI Всемирном конгрессе соотечественников, передает RT.

Ранее стало известно, что Австрия отказывается от участия в глобальном пакте ООН о миграции. Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в эфире НСН рассказал, почему Вена может себе позволить выступить против мигрантов.

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