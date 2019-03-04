Путин своим указом приостановил ДРСМД между СССР и США

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Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США, сообщает сайт Кремля.

В тексте президентского указа говорится: «Приостановить выполнение Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 г. до устранения Соединёнными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия».

Президент поручил российскому МИДу направить США уведомление о приостановлении выполнения договора.

Ранее НСН рассказала, что в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что в России ведется успешная работа над созданием ракеты «Циркон», способной поражать наземные и морские цели.

Генерал-лейтенант, заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в 2003 - 2007 гг. Айтеч Бижев в беседе с НСН подчеркнул, что Россия уже подготовила зеркальный ответ на выход США из ДРСМД.

«Министр обороны Серей Шойгу подтвердил, что всё, что изобретено, уже реализовано в железе. А некоторые военные элементы уже поставлены на боевое дежурство. Поэтому НАТО есть над чем задуматься. А ещё в своём послании он сказал о том, что, если США выйдут из ДРСМД, у нас зеркальный ответ уже готов. Поэтому пусть они тоже выдохнут и успокоятся. Теперь о "Цирконе". У него такие же цели и задачи, как у "Авангарда", "Калибра" и "Кинжала". Только в отличие от них, он имеет уже 20 махов скорость. Ракету практически невозможно ни перехватить, ни уничтожить. Это не единственная его уникальная черта. Его невозможно обнаружить и уничтожить ни средствами ПРО, ни ПВО. Если "Циркон" пущен, то он выполняет все поставленные задачи», - отметил собеседник НСН.