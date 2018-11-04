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Путин с волонтерами возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

4 Ноября 2018 в 13:29
Путин с волонтерами возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент РФ Владимир Путин по сложившейся традиции в День народного единства, 4 ноября, возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Вместе с главой государства в церемонии участвовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, главы других религиозных конфессий, члены молодежных организаций и волонтеры.

После возложения цветов Путин кратко побеседовал участниками церемонии и поздравил их с праздником, пишет ТАСС.

Ранее НСН сообщала, что на Поклонной горе в Москве волонтеры устроили флешмоб, в ходе которого развернули флаги всех 85 российских регионов. Акция была приурочена к празднованию Дня народного единства, чтобы продемонстрировать дружбу и сплочение многонациональной страны.

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