Флешмоб «Россия – это мы!» собрал полтысячи волонтеров на Поклонной горе

На Поклонной горе в Москве прошел масштабный фшелмоб, приуроченный к празднованию Дня народного единства. Его организовал Музей Победы совместно с движением «Молодежка ОНФ».

У стен музея на Поклонной горе сегодня собрались почти полтысячи волонтеров, которые одновременно подняли флаги 85 регионов России – как символ крепкой дружбы и единстве всех россиян.





В ОНФ подчеркнули, что День народного единства напоминает гражданам страны не только об исторических событиях, но и «о важности сплочения».

Фото с флагами своих регионов участники флешмоба выложили в Сеть с хэштегом #Россияэтомы.

Добавим, что Музей Победы на Поклонной горе в честь праздника будет работать бесплатно. Также гостей праздника ждет концерт, дискотека и дегустация блюд.