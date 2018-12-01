Суббота
01 декабря
USD 66.53
EUR 75.75
Горячие новости

Путин разъяснил членам G20 инцидент в Керченском проливе

1 Декабря 2018 в 18:58
Путин разъяснил членам G20 инцидент в Керченском проливе

Президент РФ Владимир Путин на саммите G20 в Аргентине дал исчерпывающее объяснение инциденту в Керченском проливе с тремя судами ВМС Украины, который произошел неделей ранее.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский лидер показал французскому коллеге Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель наглядные материалы по инциденту.

Ранее ситуацию в Керченском проливе и Азовском море Путин обсудил за рабочим завтраком с Меркель. Об этом сообщил в субботу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, пишет ТАСС.

Из-за украинской провокации в Черном море президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным. Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным в будущем, когда ситуация нормализуется.

Неделей ранее три судна ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море и направились к Керченскому проливу. На связь они не выходили, разрешение на проход не запрашивали, требования пограничников игнорировали. Провокация продолжалась несколько часов, в результате два бронированных катера и буксир были задержаны. Также был задержан экипаж кораблей.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ранее в эфире НСН предположил, что подобная провокация украинских кораблей является подготовительным мероприятием перед агрессией против РФ со стороны США.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.