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Путин рассказал о «пещерном национализме» и русофобии

1 Ноября 2018 в 16:11
Путин рассказал о «пещерном национализме» и русофобии

Президент России Владимир Путин во время выступления на Всемирном русском народном соборе рассказал о силах, которые стремятся «переформатировать мир», «разрушить цивилизационные ценности» и «культурно-исторические пространства», которые складывались веками. По словам российского лидера сейчас эта тенденция очевидна и ее цель – создание «безликих протекторатов», которыми легко управлять, передает RT.

Путин отметил, что такая практика встречается во многих регионах мира, в том числе на постсоветском пространстве.

«При этом используются пещерный национализм, русофобия, осуществляется беспардонное, грубое вмешательство в церковную жизнь. Подобная политика чревата серьёзными последствиями», — сказал президент.

Ранее главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в эфире НСН заявил, что хорошие отношения между Россией и Кубой почти всегда были «костью в горле» США.

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