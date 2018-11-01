Путин рассказал о «пещерном национализме» и русофобии

Президент России Владимир Путин во время выступления на Всемирном русском народном соборе рассказал о силах, которые стремятся «переформатировать мир», «разрушить цивилизационные ценности» и «культурно-исторические пространства», которые складывались веками. По словам российского лидера сейчас эта тенденция очевидна и ее цель – создание «безликих протекторатов», которыми легко управлять, передает RT.

Путин отметил, что такая практика встречается во многих регионах мира, в том числе на постсоветском пространстве.

«При этом используются пещерный национализм, русофобия, осуществляется беспардонное, грубое вмешательство в церковную жизнь. Подобная политика чревата серьёзными последствиями», — сказал президент.

Ранее главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в эфире НСН заявил, что хорошие отношения между Россией и Кубой почти всегда были «костью в горле» США.