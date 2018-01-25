Путин раскрыл секрет дерзости России на Дне студента

Президент РФ Владимир Путин посетил форум «Вместе вперёд», который прошёл 25 января в Казани. Там глава России поздравил всех студентов с праздником. Владимир Путин рассказал, как им стать счастливыми и успешными.

«Не бойтесь ошибок, всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны. И тогда вы, безусловно, будете счастливым, успешным поколением», - заявил президент.

По словам Владимира Путина, только благодаря студентам и молодёжи Россия остаётся молодой, и устремлённой в будущее, пишет сайт Кремля.

«Благодаря студенчеству, благодаря молодёжи Россия всегда остается молодой, юной, дерзкой, устремлённой в будущее. Успехов вам», - заверил Путин.

Ранее министерство образования и науки выпустило стикеры для Telegram с главой ведомства Ольгой Васильевой.