Ольга Васильева стала героем стикеров ко Дню студентов

Министерство образования и науки выпустило стикеры с главой ведомства Ольгой Васильевой в честь дня студентов, который традиционно отмечается 25 января в день рождения МГУ имени Ломоносова.

Этот праздник отметят более 6,5 млн молодых людей по всей России. История праздника связана с МГУ имени Ломоносова. Именно 25 января 1755 года императрица Елизавета подписала указ о создании университета, в день, который православные христиане вспоминают святую Татиану.

Сегодня в столице запланировано много мероприятий. К примеру, парки приглашают всех студентов бесплатно или с большой скидкой покататься на катках и горках. Бесплатные экскурсии пройдут в Останкинской башне, Дарвинском музее, музее Паустовского, биологическом музее имени Тимирязева.