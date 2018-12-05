Путин проведет переговоры с Мадуро

Президент России Владимир Путин сегодня проведет в Москве полноформатные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает ТАСС.

С российской стороны в переговорах примут участие вице-премьер Юрий Борисов, министры энергетики Александр Новак, промышленности и торговли Денис Мантуров, экономического развития Максим Орешкин, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Международный валютный фонд прогнозирует, что уровень инфляции в Венесуэле достигнет 1000000% в конце 2018 года. По этому показателю Венесуэлу сравнивают с Германией в 1923 году и с Зимбабве в конце нулевых годов ХХI века. Ожидается, что в 2018 году ВВП страны упадет примерно на 18%. По прогнозам МВФ тотальный кризис в Венесуэле окажет негативное влияние на соседние страны.

Ранее НСН сообщала, что в Венесуэле продолжается расследование покушения на президента страны Николаса Мадуро в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарской партии. Глава государства заявил, что в организации нападения участвовали 11 наемников, которым организаторы предложили 50 млн долларов. Их, по данным властей Венесуэлы, специально обучали работе с дронами и взрывчаткой.

В эфире НСН профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец выразил мнение, что венесуэльский лидер, после угрозы покушения, «пытается найти крайнего» в этом инциденте.