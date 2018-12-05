Среда
05 декабря
USD 66.45
EUR 75.66
Горячие новости

Путин проведет переговоры с Мадуро

5 Декабря 2018 в 00:14
Путин проведет переговоры с Мадуро

Президент России Владимир Путин сегодня проведет в Москве полноформатные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает ТАСС.

С российской стороны в переговорах примут участие вице-премьер Юрий Борисов, министры энергетики Александр Новак, промышленности и торговли Денис Мантуров, экономического развития Максим Орешкин, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Международный валютный фонд прогнозирует, что уровень инфляции в Венесуэле достигнет 1000000% в конце 2018 года. По этому показателю Венесуэлу сравнивают с Германией в 1923 году и с Зимбабве в конце нулевых годов ХХI века. Ожидается, что в 2018 году ВВП страны упадет примерно на 18%. По прогнозам МВФ тотальный кризис в Венесуэле окажет негативное влияние на соседние страны.

Ранее НСН сообщала, что в Венесуэле продолжается расследование покушения на президента страны Николаса Мадуро в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарской партии. Глава государства заявил, что в организации нападения участвовали 11 наемников, которым организаторы предложили 50 млн долларов. Их, по данным властей Венесуэлы, специально обучали работе с дронами и взрывчаткой.

В эфире НСН профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец выразил мнение, что венесуэльский лидер, после угрозы покушения, «пытается найти крайнего» в этом инциденте.


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.