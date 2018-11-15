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Путин призвал Запад не осуждать выборы в Донбассе

15 Ноября 2018 в 12:50
Путин призвал Запад не осуждать выборы в Донбассе

Президент России Владимир Путин ответил на критику Запада выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса. Во время итоговой пресс-конференции в Сингапуре российский лидер сказал, что скорее следует осуждать заказные убийства в ЛНР и ДНР, а не прошедшие там выборы.

«Мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чём всё дело. Сначала нужно было осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные», — заявил Путин.

Выборы глав ЛНР и ДНР состоялись 11 ноября. Украина, НАТО и ЕС не признали их, сообщает RT.

Ранее в эфире НСН Владимир Жарихин рассказал, как может измениться стиль управления Донецкой народной республикой с приходом к власти нового главы.

 

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