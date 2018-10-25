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Путин призвал ужесточить контроль за оборотом оружия

25 Октября 2018 в 16:30
Путин призвал ужесточить контроль за оборотом оружия

Контроль за оборотом оружия будет усилен. С таким требованием выступил президент РФ Владимир Путин. Он поручил Росгвардии разработать предложения по изменению законодательства по данному вопросу. С такими словами он выступил во время встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им воинских званий и классных чинов.

«В рамках своей компетенции вам необходимо незамедлительно пресекать нарушения общественного порядка. Особо обращаю внимание: необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия. Жду от вас здесь конкретных предложений, в том числе и законодательного характера», - цитирует слова Путина ТАСС.

Напомним, 17 октября в колледже Керчи студент выпускного курса привёл в действие взрывное устройство, после чего открыл стрельбу, сообщает RT. Выяснилось, что до этого он получил разрешение на хранение оружия. В результате трагедии погиб 21 человек.

Ранее стало известно, что митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь в сопровождении епископа Ялтинского Нестора 26 октября посетит пострадавших во время трагедии, пишет КИА.

Ранее член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко в эфире НСН призвал к корректировке закона об оружии.

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