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Путин предложил жёстче наказывать лидеров ОПГ

14 Февраля 2019 в 17:30
Путин предложил жёстче наказывать лидеров ОПГ

Президент Российской Федерации Владимир Путин внёс в Госдуму проект закона о дополнительной уголовной ответственности за занятие «высшего положения в преступной иерархии».

Как передает RT, глава государства также предлагает ввести уголовную ответственность за участие в так называемых «сходках» воров в законе, на которых делятся сферы преступного влияния и координируются действия бандитских группировок.

За создание или руководство преступным сообществом президент предлагает лишать свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей, за участие в собраниях организаторов — на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Лидеров преступного сообщества предлагается лишать свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей.

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