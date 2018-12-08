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Путин позвонил больной девочке, которой устроил экскурсию на «Мосфильм»

8 Декабря 2018 в 17:48
Путин позвонил больной девочке, которой устроил экскурсию на «Мосфильм»

резидент РФ Владимир Путин в субботу пообщался с девочкой Вероникой, мечту которой он исполнил.

В минувшую среду, осматривая вместе с волонтерами стенд проекта «Мечтай со мной», глава государства узнал о девочке Веронике, которая очень хотела увидеть мир кино изнутри. Путин пообещал малышке, что она побывает на «Мосфильме» в сопровождении директора киностудии Карена Шахназарова. В субботу, после того, как экскурсия состоялась, глава государства позвонил Веронике и поинтересовался, нравится ли ей столица.

«Я знаю, что у тебя будет большая программа в Москве. Передавай, пожалуйста, большой привет и сестричке своей, маме и папе. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом», - сказал глава государства, слова которого приводит ТАСС.

Путин также узнал у девочки, как она себя чувствует и пожелал ей здоровья.

«Как ты себя чувствуешь? Все в порядке? Давай, моя хорошая, я тебя обнимаю и крепко целую, желаю тебе здоровья», - сказал президент.

Ранее НСН сообщала, что режиссер Никита Михалков пригласил Веронику вместе с семьей в ДК им. Горбунова на спектакль его академии «Метаморфозы-II: Жены артистов». Он состоит из девяти произведений классиков русской литературы Антона Чехова и Ивана Бунина.

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