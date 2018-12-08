Девочка, мечту которой обещал исполнить Путин, приглашена в театр

Режиссер Никита Михалков пригласил в театр девочку, мечту которой в минувшую среду пообещал исполнить президент РФ Владимир Путин.

Ранее глава государства посетил форум добровольцев России и узнал от волонтеров о проекте «Мечтай со мной». Президенту показали стенд с письмами тяжелобольных детей и предложили выбрать один из конвертов. Путин взял все пять конвертов, пообещав их выполнить.

Среди писем было пожелание девочки, которая мечтает увидеть мир кино изнутри. Российский лидер пообещал ей экскурсию по «Мосфильму» в сопровождении директора киностудии Карена Шахназарова и режиссера Никиты Михалкова.

Как рассказал в пресс-службе Михалкова, режиссер пригласил девочку в ДК им. Горбунова на спектакль его академии «Метаморфозы-II: Жены артистов». Он состоит из девяти произведений классиков русской литературы Антона Чехова и Ивана Бунина.

Шахназаров ранее также сообщил РИА Новости, что проведет в субботу экскурсию по киностудии для девочки и ее семьи.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин объявил победителя в главной номинации конкурса «Доброволец России». Торжественная церемония вручения ежегодной премии состоялась сегодня, в Национальный день волонтёра, в Москве, на сцене Ледового дворца в Парке Легенд. Награды победителям в разных номинациях вручили актеры, спортсмены, известные режиссеры и журналисты, сообщала НСН.